Миколенко плакал после трансфера в "Эвертон"

Фото: инстаграм Миколенко/Автор неизвестен

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился своими мыслями и эмоциями от трансфера в английский клуб.

"Узнал об интересе 12 декабря после игры с "Зарей". Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Суркис привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры", – сказал он.

Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки поплакал еще с ними, потом еще сам плакал.

Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", – сказал украинец.

Также не пропустите: Онана станет игроком "Интера". | http://soccernews.ru