Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"

Теги эвертонвиталий миколенко

Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от своей презентации в качестве футболиста "ирисок".

"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в "Эвертоне", — написал Миколенко в своем инстаграм.

Вчера, 2 января, перед домашним матчем с "Брайтоном" (2:3) "Эвертон" представил украинского игрока, за которого заплатил киевскому "Динамо" более 23 миллионов евро.

Также не пропустите: Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов