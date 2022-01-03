Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"

Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от своей презентации в качестве футболиста "ирисок".

"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в "Эвертоне", — написал Миколенко в своем инстаграм.

Вчера, 2 января, перед домашним матчем с "Брайтоном" (2:3) "Эвертон" представил украинского игрока, за которого заплатил киевскому "Динамо" более 23 миллионов евро.

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