Миколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон"

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Миколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон"

Фото твиттер "Эвертона"

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями после дебюта в составе новой команды.

Украинец полностью отыграл матч Кубка Англии против "Халл Сити", в котором "ириски" победили со счётом 3:2.

"Мои первые 120 минут в футболке "Эвертона". Спасибо тренеру и партнёрам по команде. Поддержка болельщиков была важна для меня", - написал Миколенко в инстаграме, прикрепив два фото с игры.

Напомним, что "Эвертон" купил Миколенко у киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро. заключив с игроком контракт до 30 июня 2026 года.

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