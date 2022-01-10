Миколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон"
Фото твиттер "Эвертона"
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями после дебюта в составе новой команды.
Украинец полностью отыграл матч Кубка Англии против "Халл Сити", в котором "ириски" победили со счётом 3:2.
"Мои первые 120 минут в футболке "Эвертона". Спасибо тренеру и партнёрам по команде. Поддержка болельщиков была важна для меня", - написал Миколенко в инстаграме, прикрепив два фото с игры.
Напомним, что "Эвертон" купил Миколенко у киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро. заключив с игроком контракт до 30 июня 2026 года.
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