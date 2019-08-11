Миладинович: "Не специально попал по лицу по Чалову. Не думаю, что это пенальти"

Защитник "Сочи" Иван Миладинович высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Футболист локтем ударил по лицу нападающего армейцев Федора Чалова, у которого после этого этого пошла кровь из носа.

"Не знаю, случайно вышло. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился", - сказал Миладинович.

Отметим, что "армейцы" впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду.

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