"Интер" вырвал победу у "Милана" и возглавил турнирную таблицу Серии А

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"Интер" вырвал победу у "Милана" и возглавил турнирную таблицу Серии А

"Интер" обыграл "Милан" в матче 23-го тура Серии А.

Отметим, форвард красно-черных Златан Ибрагимович забил гол и сделал ассист.

"Интер" - "Милан" - 4:2 (0:2)

Голы: Ребич, 40 - 0:1, Ибрагимович, 45 - 0:2, Брозович, 51 - 1:2, Весино, 53 - 2:2, Стефан, 70 - 3:2, Лукаку, 90+3

"Интер": Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг, Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).

После 23 туров Серии А "Интер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" расположился на месте 8 позиции.

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