"Интер" вырвал победу у "Милана" и возглавил турнирную таблицу Серии А
"Интер" обыграл "Милан" в матче 23-го тура Серии А.
Отметим, форвард красно-черных Златан Ибрагимович забил гол и сделал ассист.
"Интер" - "Милан" - 4:2 (0:2)
Голы: Ребич, 40 - 0:1, Ибрагимович, 45 - 0:2, Брозович, 51 - 1:2, Весино, 53 - 2:2, Стефан, 70 - 3:2, Лукаку, 90+3
"Интер": Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг, Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).
После 23 туров Серии А "Интер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" расположился на месте 8 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Лацио
|23
|53
|3
|Интер Милан
|22
|51
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Кальяри
|23
|32
|10
|Парма
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15