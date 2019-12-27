"Милан" анонсировал возвращение Ибрагимовича

11 Теги миланзлатан ибрагимович

"Милан" анонсировал возвращение Ибрагимовича

"Милан" в твиттере анонсировал переход форварда Златана Ибрагимовича.

Ранее сам швед в соцсети намекнул на скорое возвращение в итальянскую команду. 

По неофициальной информации, футболист заключил с клубом соглашение на полгода с зарплатой в 3 миллиона евро.

38-летний нападающий играл в "Милане" с 2010 по 2012 год. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

Не пропустите: "Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Гамон дрыг-ноге... Не на поле, так в подтрибунном...

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Шнюк
Шнюк

Ты 2-го потерял невинность,дрыг-нога - это ты так ногу задираешь перед бадром, жопу зашей - хе-хе..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя даст ему адрес врача... или швеи?

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Шнюк
Шнюк

Швея суровыми нитками ему поможет! Чего только не перетерпишь ради боХХ!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя уже опытный...Пора и Сосновску получить этот бесценный опыт...А для всего остального есть MasterCard

Шнюк
Шнюк

Кстати, ты ему минет можешь сделать. Он с Барсой уже делал...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это'О тоже насладился минетом от Гвардиолы...

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Шнюк
Шнюк

Вернее 3-1,

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Шнюк
Шнюк

Я имел в виду Интер-Барса 3-2.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Разница?Сильнейший Интер наказал ватакат Гвардиолы

Шнюк
Шнюк

Да, он тебе поджопник дать может! На большее он мало способен!

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