"Милан" анонсировал возвращение Ибрагимовича

"Милан" в твиттере анонсировал переход форварда Златана Ибрагимовича.

Ранее сам швед в соцсети намекнул на скорое возвращение в итальянскую команду.

По неофициальной информации, футболист заключил с клубом соглашение на полгода с зарплатой в 3 миллиона евро.

38-летний нападающий играл в "Милане" с 2010 по 2012 год. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

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