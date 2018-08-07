"Милан" анонсировал возвращение Кака

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"Милан" анонсировал возвращение Кака

Генеральный директор "Милана" Леонардо анонсировал возвращение в клуб бразильца Кака.

"Кака выразил желание вернуться, он всегда был близок с клубом. Мы пока не знаем, в какой роли, но он всегда хотел учиться на менеджера. Думаю, в сентябре он будет здесь. Пока он приедет просто наладить контакт, без какой-либо должности и бесплатно" - цитирует Леонардо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 36-летний Кака, будучи футболистом, выступал за "Милан" с 2003 по 2009 год и в сезоне 2013/14.

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