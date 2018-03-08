"Милан" – "Арсенал" - 0:2 (обзор)

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"Милан" – "Арсенал" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Миланом" и "Арсеналом" (0:2).

Видео: "Милан" – "Арсенал".

Не пропустите: Капитуляция Гаттузо: "Милан" на своем поле уступил "Арсеналу". | http://soccernews.ru

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