"Милан", "Арсенал" и "Лестер" поспорят за защитника сборной Норвегии

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"Милан", "Арсенал" и "Лестер" поспорят за защитника сборной Норвегии

Защитник "Селтика" и сборной Норвегии Кристофер Айер может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации журналиста Николо Скиры, на 22-летнего футболиста претендуют "Милан", "Арсенал" и "Лестер".

Стоит отметить, что прошлым летом центрбека безуспешно пытался купить питерский "Зенит".

В текущем сезоне Айер сыграл за "Селтик" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,7 миллиона евро.

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