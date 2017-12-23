"Милан" - "Аталанта" - 0:2 (обзор)

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"Милан" - "Аталанта" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Миланом" и "Аталантой".

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1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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