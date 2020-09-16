Милан Бадель, которым интересовался "Локомотив", перешел в клуб Серии А

Генуэзская "Дженоа" объявила о переходе хорватского полузащитника римского "Лацио" Милана Баделя.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Локомотив".

Также "Дженоа" усилилась нападающим "Суонси" Жоэлем Асоро и полузащитником "Аталанты" Филиппо Мелегони.

31-летний Бадель выступал за "Лацио" с 2018 года, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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