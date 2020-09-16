Милан Бадель, которым интересовался "Локомотив", перешел в клуб Серии А

Теги дженоалокомотив москвамилан бадельтрансферылацио

Милан Бадель, которым интересовался "Локомотив", перешел в клуб Серии А

Генуэзская "Дженоа" объявила о переходе хорватского полузащитника римского "Лацио" Милана Баделя.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Локомотив".

Также "Дженоа" усилилась нападающим "Суонси" Жоэлем Асоро и полузащитником "Аталанты" Филиппо Мелегони.

31-летний Бадель выступал за "Лацио" с 2018 года, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропутите: Переход Баделя в "Локомотив" сорвался. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов