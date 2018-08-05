"Милан" - "Барселона" - 1:0 (обзор)

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"Милан" - "Барселона" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Миланом" и "Барселоной".

Читайте также: Гол Силвы в компенсированное время принес "Милану" победу над "Барселоной". | http://soccernews.ru

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