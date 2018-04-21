"Милан" – "Беневенто" - 0:1 (обзор)

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"Милан" – "Беневенто" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Беневенто".

Не пропустите: "Милан" дома потерпел поражение от последней команды Серии А. | http://soccernews.ru

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5 Интер Милан 33 63
6 Милан 34 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
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10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
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16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 34 29
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