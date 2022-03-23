"Милан" бесплатно подпишет форварда "Ливерпуля"

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"Милан" бесплатно подпишет форварда "Ливерпуля"

Фото: твиттер Ориги\Автор неизвестен

"Милан" летом усилится нападающим сборной Бельгии и "Ливерпуля" Дивоком Ориги, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны уже достигли договоренности о переходе и все что осталось - подписать необходимые документы.

Отмечается, что переход будет оформлен на правах свободного агента, так как соглашение бельгийца с "Ливерпулем" истекает 30 июня 2022 года.

Оклад игрока составит 3,5 миллионов евро в год, а соглашение будет рассчитано на 4 года.

Отмечается, что в нападающем также были заинтересованы некоторые клубы Бундеслиги и АПЛ, однако его выбором стал именно "Милан".

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