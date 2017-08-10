"Милан" - "Бетис" - 1:2 (обзор)

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"Милан" - "Бетис" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором итальянский "Милан" уступил севильскому "Бетису" со счетом 1:2.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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