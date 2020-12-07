"Милан" без Златана справляется с "Сампдорией"

Теги милансампдория

"Милан" без Златана справляется с "Сампдорией"В 10 туре итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Милан". Встреча завершилась со счетом 1:2.

По итогам игры команды остались на своих позициях в турнирной таблице. Милан уверенно занимает 1 место, набирая очков, у "Сампдории" 12 место и 11 очков в активе.

"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)

Голы: Кесси (пенальти), 45 - 0:1, Кастельехо, 77 - 0:2, Экдаль, 83 - 1:2

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло (Лерис, 82), Феррари, Берешиньски (Колли, 20), Тонелли, Торсбю, Янкто (Дамсгор, 46), Адриен Силва (Экдаль, 46), Кандрева, Габбьядини (ла Гумина, 57), Куальярелла.

"Милан": Доннарумма, Габбия, Тео, Калабрия, Романьоли, Салемакерс (Кастильехо, 76), Тонали, Браим Диас (Хеуге, 46), Чалханоглу (Крунич, 90), Ребич, Кесси

Читайте также: "Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 декабря

Главные новости дня: 6 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов