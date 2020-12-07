"Милан" без Златана справляется с "Сампдорией"

В 10 туре итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Милан". Встреча завершилась со счетом 1:2.



По итогам игры команды остались на своих позициях в турнирной таблице. Милан уверенно занимает 1 место, набирая очков, у "Сампдории" 12 место и 11 очков в активе.

"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)