"Милан" без Златана справляется с "Сампдорией"
В 10 туре итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Милан". Встреча завершилась со счетом 1:2.
По итогам игры команды остались на своих позициях в турнирной таблице. Милан уверенно занимает 1 место, набирая очков, у "Сампдории" 12 место и 11 очков в активе.
"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)
Голы: Кесси (пенальти), 45 - 0:1, Кастельехо, 77 - 0:2, Экдаль, 83 - 1:2
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло (Лерис, 82), Феррари, Берешиньски (Колли, 20), Тонелли, Торсбю, Янкто (Дамсгор, 46), Адриен Силва (Экдаль, 46), Кандрева, Габбьядини (ла Гумина, 57), Куальярелла.
"Милан": Доннарумма, Габбия, Тео, Калабрия, Романьоли, Салемакерс (Кастильехо, 76), Тонали, Браим Диас (Хеуге, 46), Чалханоглу (Крунич, 90), Ребич, Кесси
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17