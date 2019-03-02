"Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле минимально обыграл "Сассуоло". Победу "россонери" принёс автогол Поля Лиролы на 35-й минуте матча.

"Милан" – "Сассуоло" - 1:0

Гол: Лирола, 35 (автогол) - 1:0.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Бакайоко (Биглия, 56), Лукас Пакета (Кастильехо, 73), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Пионтек (Кутроне, 84).

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Лирола, Демирал, Пелузо, Джуричич (Матри, 74), Сенси, Бога, Маньянелли (Пеголо, 68), Берарди, Локателли (Бурабия, 63).

Удаление: Консильи (64).

Набрав три очка, "Милан" вышел на чистое третье место, а "Сассуоло" остался на 11-й строчке.

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