"Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло"
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле минимально обыграл "Сассуоло". Победу "россонери" принёс автогол Поля Лиролы на 35-й минуте матча.
"Милан" – "Сассуоло" - 1:0
Гол: Лирола, 35 (автогол) - 1:0.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Бакайоко (Биглия, 56), Лукас Пакета (Кастильехо, 73), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Пионтек (Кутроне, 84).
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Лирола, Демирал, Пелузо, Джуричич (Матри, 74), Сенси, Бога, Маньянелли (Пеголо, 68), Берарди, Локателли (Бурабия, 63).
Удаление: Консильи (64).
Набрав три очка, "Милан" вышел на чистое третье место, а "Сассуоло" остался на 11-й строчке.
Не пропустите: "Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
-
"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби
-
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1
-
Яркая развязка в Казани: "Рубин" выгрыз три очка в поединке с "Ахматом"
-
"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ
Лента новостей
-
"Вест Хэм" разобрался с "Ньюкаслом" в 29-м туре АПЛ
-
"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги
-
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
-
"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби
-
"Севилья" проиграла худшей команде Примеры
-
"Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло"
-
1
"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико
-
"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2 (видеообзор матча)
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
"Фенербахче" покинул зону вылета благодаря победе над "Ризеспором" и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции
-
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1
-
Яркая развязка в Казани: "Рубин" выгрыз три очка в поединке с "Ахматом"
-
Сульшер повторил рекорд Сарри
-
"Шахтёр" минимально победил "Черноморец" и вновь увеличил отрыв от "Динамо"
-
"Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры (видео голов)
-
"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ
-
"Эмполи" - "Парма" - 3:3 (видеообзор матча)
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" добыли победы, "Фортуна" уничтожила "Шальке" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Сёмин прокомментировал ничью с "Крыльями Советов"
-
"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10