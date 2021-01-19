"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"
Завершилась встреча 18 тура итальянской Серии А в которой "Кальяри" принимал дома "Милан". Хозяева ничего не смогли поделать с напором команды Пиоли и уступили 0:2. Дублем у гостей отметился 39-летний Златан Ибрагимович.
Победа позволила "Милану" укрепиться на 1 строчке таблицы. У "россонери" 43 очка, набранных в 18 матчах. Отрыв от "Интера" составляет 3 балла. "Кальяри" же находится на 17 месте, набрав 14 очков. От зоны вылета команду отделяет только 1 очко.
"Кальяри" - "Милан" 0:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 7 (пенальти) - 0:1, Ибрагимович, 52 - 0:2
Удаление: Салемакерс, 74
"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Паволетти, 79), Годин, Чеппителли, Ликояннис, Марин, Перейро (Соттиль, 57), Жоао Педро, Данкан (Олива, 69), Наингголан, Симеоне (Черри, 80).
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Тонали (Мейте, 72), Кастильехо, Хеуге (Салемакерс, 66), Кессиэ, Браим Диас (Конти, 83), Ибрагимович.
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17