"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"

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"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"Завершилась встреча 18 тура итальянской Серии А в которой "Кальяри" принимал дома "Милан". Хозяева ничего не смогли поделать с напором команды Пиоли и уступили 0:2. Дублем у гостей отметился 39-летний Златан Ибрагимович.

Победа позволила "Милану" укрепиться на 1 строчке таблицы. У "россонери" 43 очка, набранных в 18 матчах. Отрыв от "Интера" составляет 3 балла. "Кальяри" же находится на 17 месте, набрав 14 очков. От зоны вылета команду отделяет только 1 очко.

"Кальяри" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 7 (пенальти) - 0:1, Ибрагимович, 52 - 0:2
Удаление: Салемакерс, 74

"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Паволетти, 79), Годин, Чеппителли, Ликояннис, Марин, Перейро (Соттиль, 57), Жоао Педро, Данкан (Олива, 69), Наингголан, Симеоне (Черри, 80).

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Тонали (Мейте, 72), Кастильехо, Хеуге (Салемакерс, 66), Кессиэ, Браим Диас (Конти, 83), Ибрагимович.

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