"Милан" близок к еще одному трансферу



Уругвайский полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт прилетел в Милан, чтобы перейти в одноименный клуб, сообщает Football Italia.

"Я очень рад был здесь", - сказал Лаксальт.

По некоторым данным, "Милан" заплатит за 25-летнего Лаксальта порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался "Зенит".

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