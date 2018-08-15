"Милан" близок к еще одному трансферу

Теги миландженоадиего лаксальт

"Милан" близок к еще одному трансферу
Уругвайский полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт прилетел в Милан, чтобы перейти в одноименный клуб, сообщает Football Italia.

"Я очень рад был здесь", - сказал Лаксальт.

По некоторым данным, "Милан" заплатит за 25-летнего Лаксальта порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался "Зенит".

Не пропустите: "Милан" намерен избавиться от ветерана команды. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов