"Милан" близок к исключению из еврокубков на следующий сезон

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"Милан" близок к исключению из еврокубков на следующий сезон

"Милан", скорее всего, пропустит следующую еврокубковую кампанию, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" грозит отстранение от участия в Лиге Европы за нарушение правил ФФП и клуб готов принять наказание.

Сейчас "Милан" ведёт переговоры с УЕФА по этому вопросу. Об официальном решении может быть объявлено уже в понедельник.

Напомним, что команда финишировала на пятом месте в Серии А. В случае её исключения путёвку в ЛЕ получит "Торино".

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Комментарии

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Крош
Крош

Как будто это им поможет успешно выступить в чемпионате.

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