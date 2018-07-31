"Милан" близок к подписанию экс-вингера "Шахтёра"

Бывший полузащитник "Шахтёра" Бернард в ближайшее время может стать игроком "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, агенты бразильца сейчас находятся в Италии, где ведут переговоры с представителями "россонери".

Напомним, что контракт Бернарда с "Шахтёром" истёк и сейчас футболист является свободным агентом.

Не пропустите: Бернард в ближайшее время может стать игроком "Челси". | http://soccernews.ru