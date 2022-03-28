"Милан" близок к подписанию голландского защитника

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Центральный защитник "Лилля" Свен Ботман, скорее всего, продолжит карьеру в "Милане".

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к договорённости о заключении контракта до 2027 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон + бонусы.

"Россонери" рассчитывают закрыть сделку по 22-летнему голландцу в ближайшие недели.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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