"Милан" близок к подписанию голландского защитника

Теги миланлилльсвен ботмантрансферы

"Милан" близок к подписанию голландского защитника

Фото соцсети / Автор неизвестен

Центральный защитник "Лилля" Свен Ботман, скорее всего, продолжит карьеру в "Милане".

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к договорённости о заключении контракта до 2027 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон + бонусы.

"Россонери" рассчитывают закрыть сделку по 22-летнему голландцу в ближайшие недели.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" хочет купить двух форвардов "Сассуоло". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за 36 лет

Сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за 36 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов