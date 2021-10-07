"Милан" близок к подписанию хавбека "Реала"

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"Милан" близок к подписанию хавбека "Реала"

Фото инстаграм Иско

"Милан" лидирует в гонке за полузащитником мадридского "Реала" Иско, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, сам 29-летний футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб.

Также на испанского хавбека претендуют "Севилья" и "Эвертон".

"Реал" может либо продать Иско зимой, либо отпустить его бесплатно в июне 2022 года в связи с истечением срока контракта.

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