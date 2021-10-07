"Милан" близок к подписанию хавбека "Реала"
Фото инстаграм Иско
"Милан" лидирует в гонке за полузащитником мадридского "Реала" Иско, сообщает Todo Fichajes.
По информации источника, сам 29-летний футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб.
Также на испанского хавбека претендуют "Севилья" и "Эвертон".
"Реал" может либо продать Иско зимой, либо отпустить его бесплатно в июне 2022 года в связи с истечением срока контракта.
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
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|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
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