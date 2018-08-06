"Милан" близок к подписанию известного бразильца

"Милан" близок к подписанию бывшего полузащитника "Шахтёра" Бернарда, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" намерены заключить с 25-летним бразильцем трёхлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро.

Сам Бернард, который является свободным агентом, считает переход в "Милан" лучшим вариантом для продолжения своей карьеры.

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