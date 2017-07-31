"Милан" близок к подписанию очередного новичка

Теги миланмилан бадельфиорентина

"Милан" близок к подписанию очередного новичкаИтальянский "Милан" близок к подписанию своего очередного новичка, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в ближайшее время ряды "россонери" должен пополнить полузащитник флорентийской "Фиорентины" Милан Бадель. Трансфер 28-летнего хавбека "фиалок" обойдется "Милану" всего в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Бадель забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи за "Фиорентину".

Напомним, Галлиани высказался о летней трансферной кампании "Милана". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов