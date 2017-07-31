"Милан" близок к подписанию очередного новичка

Итальянский "Милан" близок к подписанию своего очередного новичка, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в ближайшее время ряды "россонери" должен пополнить полузащитник флорентийской "Фиорентины" Милан Бадель. Трансфер 28-летнего хавбека "фиалок" обойдется "Милану" всего в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Бадель забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи за "Фиорентину".

Напомним, Галлиани высказался о летней трансферной кампании "Милана". | soccernews.ru