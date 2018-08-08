"Милан" близок к подписанию полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы практически договорились об аренде 23-летнего француза с опцией выкупа за 30-35 миллионов евро.

Напомним, что Бакайоко присоединился к "Челси" прошлым летом, сыграл 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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