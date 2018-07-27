"Милан" близок к подписанию топового нападающего

Теги миланювентусгонсало игуаин

"Милан" близок к подписанию топового нападающего"Милан" близок к подписанию форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует TransfersLlVE.

По сведениям источника, трансфер 30-летнего нападающего "старой синьоры" будет стоить "россонери" порядка 55-60 миллионов евро. Ожидается, что все детали сделки по аргентинцу будут согласованы клубами уже на следующей неделе.

Напомним, "Милан" определился с кандидатурой главного тренера. | soccernews.ru

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