"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"

"Милан" близок к подписанию полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта, за которым долго "охотился" питерский "Зенит".

Так, по сведениям Football Italy, "россонери" серьезно продвинулись в переговорах по трансферу 25-летнего хавбека "грифонов". Уже в ближайшее время стороны могут объявить о переезде уругвайца на "Сан-Сиро" за сумму в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лаксальт забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах за "Дженоа".

Напомним, "Милан" и "Вильярреал" близки к обмену игроками. | soccernews.ru