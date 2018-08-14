"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"

Теги миландженоадиего лаксальтзенит санкт-петербург

"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита""Милан" близок к подписанию полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта, за которым долго "охотился" питерский "Зенит".

Так, по сведениям Football Italy, "россонери" серьезно продвинулись в переговорах по трансферу 25-летнего хавбека "грифонов". Уже в ближайшее время стороны могут объявить о переезде уругвайца на "Сан-Сиро" за сумму в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лаксальт забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах за "Дженоа".

Напомним,  "Милан" и "Вильярреал" близки к обмену игроками. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов