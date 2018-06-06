"Милан" близок к подписанию ураганного вингера

Теги миланлионмемфис депай

"Милан" близок к подписанию ураганного вингера

Голландский вингер "Лиона" Мемфис Депай перейдет в "Милан", сообщает Rai Sport.

По сведениям издания, миланский клуб согласовал условия личного контракта с игроком и будет платить ему 4,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 51 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: "Милан" продлил контракт с основным защитником. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов