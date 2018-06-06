"Милан" близок к подписанию ураганного вингера

Голландский вингер "Лиона" Мемфис Депай перейдет в "Милан", сообщает Rai Sport.

По сведениям издания, миланский клуб согласовал условия личного контракта с игроком и будет платить ему 4,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 51 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач.

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