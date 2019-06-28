"Милан" близок к подписанию защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес в ближайшее время станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился об аренде 21-летнего футболиста до конца следующего сезона с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

В борьбе за перспективного фулбека "россонери" опередили "Ювентус", "Наполи" и "Байер".

"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне француз с испанским гражданством выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.

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