"Милан" близок к подписанию защитника "Реала"

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"Милан" близок к подписанию защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес в ближайшее время станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился об аренде 21-летнего футболиста до конца следующего сезона с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

В борьбе за перспективного фулбека "россонери" опередили "Ювентус", "Наполи" и "Байер".

"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро. 

В минувшем сезоне француз с испанским гражданством выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Пусть едет в Италию,развивается,желаю ему удачи,надеюсь гнилого Родригеса с фланга уберет!

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OkTawius
Димон

почему у тебя все гнилые?)

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Карыч
Карыч

Это недоразумение надо запретить юридически! Гоббов...это же надо во что превратить Италию...Это хуже инопланетянина с испанией...а ведь эта срань туринская потом кричит, а нас за что!?

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Карыч
Карыч

Пусть даже МИЛАН станет чемпом! Только не эти жертвы сношения зебр с гоббами!

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