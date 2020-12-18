"Милан" близок к подписанию защитника "Шальке"
"Милан" активно работает над зимним трансфером центрального защитника "Шальке" Озана Кабака.
Ситуацию с возможным переходом в итальянский клуб прояснил агент 20-летнего футболиста Гаэтано ди Каро.
"Из личного разговора с генеральным директором "Шальке" я понял, что он давно контактирует с "Миланом". Судя по всему, "россонери" очень близки к покупке Кабака. Они давно хотят его подписать, а финансовая ситуация и большие долги не позволят "Шальке" ответить отказом. Летом клуб требовал за игрока 30 миллионов евро вместе с бонусами, но сейчас цена снизится примерно до 23-25 миллионов", - цитирует агента MilanNews.it.
В текущем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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