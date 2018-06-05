"Милан" близок к подписанию звездного форварда

Руководство "Милана" намерено усилить атаку команды, подписав форварда "Челси" Альваро Морату.

Сделка может не состояться из-за санкций со стороны УЕФА, из-за которых "Милан" может быть не допущен до участия в Лиге Европы.

Если подписать испанца не выйдет, "Милан" переключится на форварда "Монако" Радамеля Фалькао.

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