"Милан" близок к покупке лидера "Марселя"

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"Милан" близок к покупке лидера "Марселя"

Ведущий хавбек "Марселя" Флориан Товен, скорее всего, продолжит карьеру в "Милане", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже практически договорились о трансфере 26-летнего француза. Сумма сделки составит 30-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Товен сыграл за "Марсель" 33 матча, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Контракт футболиста с провансальцами истекает в 2021 году. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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