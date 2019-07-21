"Милан" близок к покупке вингера "Атлетико"

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"Милан" близок к покупке вингера "Атлетико"

Вингер "Атлетико" Анхель Корреа, скорее всего, продолжит карьеру в "Милане".

По сведениям Calciomercato, "россонери" уже договорились с игроком по условиям контракта. Остается согласовать сумму трансфера с "матрасниками". Отмечается, что мадридский клуб требует за футболиста 50 миллионов евро.

Соглашение Корреа с клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету 5 забитых мячей и 4 ассиста в 49 играх.

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