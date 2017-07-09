"Милан" близок к приобретению очередного новичка

Итальянский "Милан" близок к приобретению своего очередного новичка, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в ближайшее время ряды "россонери" должен пополнить капитан римского "Лацио" Лукас Билья, которым еще в прошлом году интересовались мадридские "Реал" и "Атлетико".

В завершившемся сезоне Билья забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за свой клуб.

Напомним, "Милан" обошел "Эвертон" по тратам в текущее трансферное окно. | soccernews.ru