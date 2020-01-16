"Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона"

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"Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона"

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо, по всей видимости, продолжит карьеру в Италии.

По информации Sportske Novosti, очень близко к подписанию перспективного испанца находится "Милан".

Клубы уже договорились о сумме сделки в размере 30 миллионов евро, а футболист дал согласие на переход в стан "россонери".

В текущем сезоне 21-летний Ольмо сыграл за "Динамо" 22 матча, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Вернуть своего воспитанника пыталась "Барселона", однако несколько дней назад "сине-гранатовые" решили отложить трансфер, чем и воспользовался "Милан".

Не пропустите: "Милан" нацелился на форварда "Ромы". | http://soccernews.ru
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