"Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона"

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо, по всей видимости, продолжит карьеру в Италии.

По информации Sportske Novosti, очень близко к подписанию перспективного испанца находится "Милан".

Клубы уже договорились о сумме сделки в размере 30 миллионов евро, а футболист дал согласие на переход в стан "россонери".

В текущем сезоне 21-летний Ольмо сыграл за "Динамо" 22 матча, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Вернуть своего воспитанника пыталась "Барселона", однако несколько дней назад "сине-гранатовые" решили отложить трансфер, чем и воспользовался "Милан".

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