"Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона"
Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо, по всей видимости, продолжит карьеру в Италии.
По информации Sportske Novosti, очень близко к подписанию перспективного испанца находится "Милан".
Клубы уже договорились о сумме сделки в размере 30 миллионов евро, а футболист дал согласие на переход в стан "россонери".
В текущем сезоне 21-летний Ольмо сыграл за "Динамо" 22 матча, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
Вернуть своего воспитанника пыталась "Барселона", однако несколько дней назад "сине-гранатовые" решили отложить трансфер, чем и воспользовался "Милан".
Не пропустите: "Милан" нацелился на форварда "Ромы". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|19
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|19
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|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
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|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
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|Фиорентина
|19
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|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
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|17
|Лечче
|19
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|18
|Дженоа
|19
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|19
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|19
|12