"Милан" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды

Фото: инстаграм Кьера/Автор неизвестен

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "Милан" намерен продлить соглашение с капитаном сборной Дании Симоном Кьером,

По информации источника, новый договор будет рассчитан до лета 2023 года.

Также отмечается, что главный тренер "россонери" Стефано Пиоли хочет назначить Кьера новым капитаном команды.

В прошлом сезоне Серии А датский футболист сыграл 28 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Сульшер прокомментировал переход Варана в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru