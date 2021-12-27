"Милан" близок к расставанию с защитником Конти

Теги миланэмполиандреа контитрансферы

"Милан" близок к расставанию с защитником Конти

Фото инстаграм Андреа Конти

Правый защитник "Милана" Андреа Конти, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на 27-летнего футболиста нацелился "Эмполи".

"Россонери" готовы расстаться с итальянским фулбеком, чей контракт истекает по окончании сезона, уже в январе.

В нынешней кампании Конти не сыграл за "Милан" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Арсенал" и "Милан" поспорят за чемпиона Европы-2016. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов