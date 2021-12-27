"Милан" близок к расставанию с защитником Конти

Фото инстаграм Андреа Конти

Правый защитник "Милана" Андреа Конти, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на 27-летнего футболиста нацелился "Эмполи".

"Россонери" готовы расстаться с итальянским фулбеком, чей контракт истекает по окончании сезона, уже в январе.

В нынешней кампании Конти не сыграл за "Милан" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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