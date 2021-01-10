"Милан" близок к трансферу француза из "Торино"

Французский полузащитник "Торино" Суалио Мейте близок к переходу в "Милан", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, миланский клуб арендует футболиста на полгода за один миллион евро. Летом "Милан" будет иметь приоритетное право выкупа трансфера игрока за девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Мейте провел за "Торино" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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