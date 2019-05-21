"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии

Полузащитник "Сассуоло" Стефано Сенси вскоре станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" практически договорились о трансфере 23-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Однако "Милан" заплатит только 13 миллионов, ещё 12 будут списаны за переход в "Сассуоло" Мануэля Локателли.

Сенси, который забил 1 гол в 2 матчах за сборную Италии, заключит с "красно-чёрными" пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро.

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