"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
Полузащитник "Сассуоло" Стефано Сенси вскоре станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" практически договорились о трансфере 23-летнего футболиста.
Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Однако "Милан" заплатит только 13 миллионов, ещё 12 будут списаны за переход в "Сассуоло" Мануэля Локателли.
Сенси, который забил 1 гол в 2 матчах за сборную Италии, заключит с "красно-чёрными" пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро.
Не пропустите: "Милан" может договориться с УЕФА и отказаться от участия в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
-
Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
-
Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом
-
Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"
-
В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
-
Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао
-
Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"
-
Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола
-
Агент Бэйла прокомментировал последнее заявление Зидана о будущем игрока
-
Комличенко получил предложение из Греции
-
Батистута может начать тренерскую карьеру в английском клубе
-
"Локомотив" продлит контракт с Бариновым
-
1
Фанаты "Интера" требуют увольнения Спаллетти
-
ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе
-
Бердыев прокомментировал возможность возглавить сборную России
-
"Манчестер Юнайтед" в четыре раза увеличит зарплату Рэшфорда
-
Стало известно, сколько "Краснодар" заплатил за Кайо Панталеао
-
"Атлетико" готовит предложение по Марио Фернандесу
-
1
Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16