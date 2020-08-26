"Милан" близок к трансферу полузащитника "Реала"

Полузащитник "Реала" Браим Диас, скорее всего, перейдет в "Милан", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб близок к договоренности по аренде футболиста с правом последующего выкупа.

"Реал" купил Диаса у "Манчестер Сити" в январе 2019 года за 17 миллионов евро. Всего 21-летний хавбек провел за королевский клуб 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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