"Милан" близок к трансферу защитника ПСЖ

"Милан" в ближайшее время может подписать контракт с защитником "Пари Сен-Жермен" Ньянзу Куасси, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб близок к договоренности с игроком. Контракт футболиста с ПСЖ истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться "Милану" за небольшую сумму, которая составляет затраты на воспитание молодого игрока.

17-летний Куасси является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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