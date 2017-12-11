"Милан" - "Болонья" - 2:1 (обзор)

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"Милан" - "Болонья" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Болоньей" (2:1).

Видео: "Милан" - "Болонья".

 

Не пропустите: "Милан" одержал первую победу под руководством Гаттузо. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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