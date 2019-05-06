"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

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"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" примет "Болонью".

"Россонери" продолжает бороться за попадание в еврокубковую зону. Сейчас команда с 56 очками занимает седьмое место. На счету "Ромы" (5-е место) 59 очков, а у "Торино" (6-е) - 57.

Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на нашем сайте.

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