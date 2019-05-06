"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" примет "Болонью".
"Россонери" продолжает бороться за попадание в еврокубковую зону. Сейчас команда с 56 очками занимает седьмое место. На счету "Ромы" (5-е место) 59 очков, а у "Торино" (6-е) - 57.
Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на нашем сайте.
Читайте также: ТОП-8 талантов из Чемпионшипа, которые способны заиграть в АПЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Появились подробности травмы Салаха
-
Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла
-
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком
-
Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне
-
Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан
Лента новостей
-
Сарри определился с будущим Игуаина
-
Конте склоняется к работе в Италии
-
Еще один игрок "Ливерпуля" пропустил тренировку в преддверии матча с "Барселоной"
-
Суарес: "Любое действие "Ливерпуля" может быть опасным"
-
"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"
-
"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А
-
Президент "Наполи" предложил альтернативу Лиге Чемпионов и Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу
-
Появились подробности травмы Салаха
-
Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла
-
Адвокат Кокорина: "Александр - человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт"
-
Бартомеу: "Все знают, "Барселона" - лучший посол Каталонии"
-
1
Ван Дейк пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Барселоной"
-
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком
-
Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне
-
Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан
-
Руслан Нигматуллин оценил шансы "Краснодара" и ЦСКА в борьбе за третье место
-
Адвокат Мамаева: "Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения"
-
Агент Чалова: "Срочного ухода футболиста в другой клуб не намечается"
-
Прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву - год и 5 месяцев
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15