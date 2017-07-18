"Милан" - "Боруссия Д" - 1:3 (обзор)

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"Милан" - "Боруссия Д" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча в рамках турнира "International Champions Cup" между "Миланом" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: В первом матче товарищеского кубка чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела "Милан". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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