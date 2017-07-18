"Милан" - "Боруссия Д" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча в рамках турнира "International Champions Cup" между "Миланом" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: В первом матче товарищеского кубка чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела "Милан". | http://soccernews.ru