"Милан" будет оштрафован и исключён из Лиги Европы

"Милан" понесёт наказание за нарушение правил финансового фейр-плей, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" будут исключены из Лиги Европы, а также оштрафованы на 30 миллионов евро.

Окончательное решение по этому вопросу УЕФА озвучит в ближайший понедельник.

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