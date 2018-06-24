"Милан" будет оштрафован и исключён из Лиги Европы

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"Милан" будет оштрафован и исключён из Лиги Европы

"Милан" понесёт наказание за нарушение правил финансового фейр-плей, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" будут исключены из Лиги Европы, а также оштрафованы на 30 миллионов евро.

Окончательное решение по этому вопросу УЕФА озвучит в ближайший понедельник.

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