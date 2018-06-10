"Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками

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"Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками"Милан" будет следить на предстоящем Чемпионате Мира в России за двумя игроками, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, представители "россонери" воочию будут следить за выступлениями на мундиале полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса, а также форварда команды Колумбии Радамеля Фалькао. Оба являются игроками "Монако".

Напомним, "Милан" определился с главной трансферной целью на лето. | soccernews.ru

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