"Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками

"Милан" будет следить на предстоящем Чемпионате Мира в России за двумя игроками, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, представители "россонери" воочию будут следить за выступлениями на мундиале полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса, а также форварда команды Колумбии Радамеля Фалькао. Оба являются игроками "Монако".

Напомним, "Милан" определился с главной трансферной целью на лето. | soccernews.ru