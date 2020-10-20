"Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус"

"Милан" продолжает интересоваться защитником киевского "Динамо" и сборной Украины Виталием Миколенко, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, представители итальянского клуба будут следить за игрой украинца в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом". Миколенко привлекает "Милан" тем, что он может сыграть на позициях левого и центрального защитника.

21-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего он провел за киевский клуб 83 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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