"Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус"
"Милан" продолжает интересоваться защитником киевского "Динамо" и сборной Украины Виталием Миколенко, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, представители итальянского клуба будут следить за игрой украинца в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом". Миколенко привлекает "Милан" тем, что он может сыграть на позициях левого и центрального защитника.
21-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего он провел за киевский клуб 83 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|26
|62
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|Интер Милан
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|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17