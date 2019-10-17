"Милан" будет вынужден расстаться с одним из лидеров в январе

Теги миланджанлуиджи доннаруммасусолукас пакета

"Милан" будет вынужден расстаться с одним из лидеров в январе

"Милану" во время зимнего трансферного окна необходимо заработать крупную сумму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, дефицит бюджета на сегодняшний день составляет 146 миллионов евро.

Чтобы улучшить финансовую ситуацию, "россонери" придётся продать одного из своих лидеров. Скорее всего, клуб покинет Джанлуиджи Доннарумма, Сусо или Лукас Пакета.

"Милан" по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов