"Милан" будет вынужден расстаться с одним из лидеров в январе
"Милану" во время зимнего трансферного окна необходимо заработать крупную сумму, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, дефицит бюджета на сегодняшний день составляет 146 миллионов евро.
Чтобы улучшить финансовую ситуацию, "россонери" придётся продать одного из своих лидеров. Скорее всего, клуб покинет Джанлуиджи Доннарумма, Сусо или Лукас Пакета.
"Милан" по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3