"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации

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"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации

Руководство "Милана" крайне разочаровано последними результатами команды, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, боссы "россонери" готовы уволить главного тренера Винченцо Монтеллу, если в ближайших двух матчах не удастся добыть две победы.

Напомним, что в воскресенье "Милан" дома сыграет с "Дженоа", а в среду - на выезде с "Кьево".

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