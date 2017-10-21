"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации

Руководство "Милана" крайне разочаровано последними результатами команды, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, боссы "россонери" готовы уволить главного тренера Винченцо Монтеллу, если в ближайших двух матчах не удастся добыть две победы.

Напомним, что в воскресенье "Милан" дома сыграет с "Дженоа", а в среду - на выезде с "Кьево".

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